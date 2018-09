Sportwagenfahrer mit 338 km/h auf der A1

Um den Niederösterreicher anhalten zu können, bremsten Autobahnpolizisten den Verkehr vor ihm ein. Der Sportwagenfahrer gab an, teilweise mit 338 km/h unterwegs gewesen zu sein, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.

Seinen #Sportwagen verwechselte ein 34-jähriger St. Pöltner gestern Abend mit einem Flugzeug. ✈️ Er “flog” mit bis zu 338 km/h 😳 auf der #Westautobahn von Melk nach Amstetten. #RuntervomGas

Sportwagenfahrer besitzt keinen Führerschein

Auf der Fahrt von Melk nach Amstetten soll der Mann durchschnittlich 280 km/h gefahren sein. Auf diesem Abschnitt der A1 sind seit dem 1. August 140 km/h erlaubt. Der 34-Jährige wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Den Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen. Er besitzt keinen. Über das mögliche Strafmaß ist nichts bekannt.