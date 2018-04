Sportzentrum Nord: Gericht weist Klage von Hobbykickern ab

Bereits im Juni vergangenen Jahres setzte die Stadt eine Räumungsklage gegen die Hobbyfußballer des “FC Salzachsee” durch. Die Hobbykicker weigerten sich, die von ihnen genutzte Fläche – Fußballplatz und Vereinsheim – an den Eigentümer, die Stadt Salzburg, zu übergeben. Die Stadt plant auf dieser Fläche beim Sportzentrum Nord Anlagen für den Breitensport zu errichten.

“FC Salzachsee” beruft sich auf mündliche Vereinbarung

Nach der Räumung hatte der “FC Salzachsee” geklagt, dass ein aufrechter Pachtvertrag zwischen dem Hobbyverein und der Stadt Salzburg als Eigentümer bestünde. Dabei beruft sich der Verein auf eine mündliche Vereinbarung, die im Jahr 1974 mit dem damaligen Bürgermeister Heinrich Salfenauer getroffen wurde.

Gericht bestätigt: Vertrag wurde gekündigt

Die Stadt hält ihrerseits dagegen, dass seit dem Jahr 1980 überhaupt keine vertragliche Beziehung zwischen ihr und dem Hobbyverein bestanden hätte. Einen Vertrag hätte es lediglich zwischen der Stadt und der Betriebsgemeinschaft Sportanlagen Salzachsee gegeben, zu deren Mitgliedern auch der FC Salzachsee zählt. Der von den Hobbykickern genutzte Platz war Teil des Vertrags, der allerdings mittlerweile gekündigt worden ist. Das Bezirksgericht Salzburg hat der Stadt Salzburg nun Recht gegeben und die Klage des “FC Salzachsees” abgewiesen. Außerdem scheiterte der Verein mit seinem Antrag zur Einverleibung des Eigentumsrechts, die Hobbymannschaft hat gegen diesen Entscheid bereits Rekurs eingelegt.

Urteil im Sportplatz-Streit noch nicht rechtskräftig

“Mit dem vorliegenden Urteil wird die von uns immer vertretene Rechtsmeinung eindeutig bestätigt. Das ist ein weiterer Schritt zur planmäßigen Neugestaltung der Außenanlagen des Sportzentrum Nord, von der Freizeit- und Vereinssportler gleichermaßen profitieren werden”, zeigt sich Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger (SPÖ) in einer Aussendung mit dem Urteil zufrieden. Ein Verantwortlicher des “FC Salzachsee” war am Mittwoch für SALZBURG24 vorerst nicht erreichbar. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, dem “FC Salzachsee” steht der Weg in die Berufung offen.