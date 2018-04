Sprengung in Werfenweng: Sperre und Evakuierung

Wenn alles nach Plan verläuft und das Wetter mitspielt, soll hier am Donnerstag gegen Mittag gesprengt werden. - © Land Salzburg/Gerald Valentin

Am Donnerstag wird gesprengt – genau im Wengerwinkl in Werfenweng (Pongau) im Bereich Oberlehen. Das ist notwendig, weil dort ein zehn Meter hoher Felsblock herabfallen könnte. “Wir wollen auf Nummer sicher gehen und nicht abwarten, bis etwas passiert”, so Michael Rachensperger von der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau. Er koordiniert den Gesamteinsatz.