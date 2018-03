Sprint-Rekordler Usain Bolt trainiert Freitag bei Dortmund

Usain Bolt trainiert unter Peter Stöger - © APA (AFP)

Usain Bolt trainiert am Freitagvormittag unter Coach Peter Stöger bei Borussia Dortmund. Das kündigte der 31-jährige Jamaikaner am Mittwochabend auf Twitter an. Bolt schrieb über einer Zeichnung von sich selbst im Dortmund-Trikot: “BVB, mach dich bereit für Freitag.” Der deutsche Fußball-Bundesligist gab ein öffentliches Training (10.30 Uhr) mit Bolt bekannt.