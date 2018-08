Sprint-Titel bei Berlin-EM an Briten Asher-Smith und Hughes

Dina Asher-Smith jubelt über den Sieg und die Goldmedaille - © APA (dpa)

Die 100-m-Titel bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin sind am Dienstagabend an die Briten Dina Asher-Smith in der egalisierten Jahresweltbestzeit von 10,85 Sekunden bei den Frauen und Zharnel Hughes im EM-Rekord von 9,95 bei den Männern gegangen. Gastgeber Deutschland hoffte vergeblich auf Gold, für Kugelstoßer David Storl blieb nur Bronze.