Thomas baute Tour-Führung mit Sieg auf Alpe d’Huez aus

Für Thomas ist es der zweite Sieg bei einer Bergankunft in Folge nach seinem Erfolg am Mittwoch in La Rosiere. Seine Führung in der Gesamtwertung konnte der Waliser auch aufgrund der Zeitgutschrift ausbauen, er führt nun 1:39 Minuten vor Froome und 1:50 Minuten vor Dumoulin.

Zu Ende ging die Tour schon während der Etappe für drei absolute Top-Sprinter: Einen Tag nach dem Verpassen des Zeitlimits von Mark Cavendish und Marcel Kittel warfen am Donnerstag im Laufe des Abschnitts unter anderem die zweifachen Etappensieger Fernando Gaviria und Dylan Groenewegen sowie Andre Greipel das Handtuch.

(APA)