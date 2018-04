SS-Runen-Sticker in Kärnten verkauft – Schuldspruch

Der Mann bekam ein Jahr bedingte Haft - © APA (Archiv/Gindl)

Ein 50 Jahre alter Deutscher ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Wiederbetätigung von einem Geschworenensenat schuldig gesprochen worden. Der Mann hatte im Vorjahr beim Harley-Treffen am Faaker See an seinem Verkaufsstand Aufkleber mit SS-Runen verkauft. Er bekam ein Jahr bedingte Haft und eine Geldstrafe von 2.800 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.