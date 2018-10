St. Georgen: 17-Jährige schleudert mit Auto in Garten

Die 17-Jährige fuhr gerade von St. Georgen in Richtung Holzhausen. In einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern. Dabei streifte sie eine Leitschiene, überschlug sich mehrmals seitlich und wurde über eine ungefähr zwei Meter hohe Hecke in den Garten eines Wohnhauses katapultiert.

St. Georgen: 17-Jährige leicht verletzt

Sie konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Einsatzkräfte verständigen. Der Alkomattest verlief negativ (0,0 Promille). Die Frau wurde vorsorglich von der Rettung in das Krankenhaus Oberndorf eingeliefert, berichtet die Polizei am Samstag.