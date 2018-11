St. Gilgen: Alkolenker bei Autoüberschlag verletzt

Der Alkolenker verletzte sich beim Autoüberschlag in St. Gilgen leicht (Symbolbild). - © APA/BARBARA GINDL

Ein 33-Jähriger hat sich am Sonntag in der Nacht mit seinem Auto auf der Wolfgangsee Bundesstraße überschlagen. Der Mann war von St. Gilgen in Richtung Strobl (beide Flachgau) unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Er verletzte sich laut Polizei leicht, ein Alkotest verlief positiv.