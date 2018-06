St. Gilgen: Brand nach Blitzeinschlag auf Schafberg fordert Feuerwehrleute

Der Blitz schlug in einen Baum in der Nähe der „Dorneralm“ am Schafberg im Gemeindegebiet von St. Gilgen ein. Der Baum fing sofort Feuer. Ein Wanderer entdeckte schließlich gegen 17.50 Uhr den Flächenbrand und schlug sofort Alarm.

Feuerwehren St. Wolfgang und St. Gilgen im Einsatz

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Wolfgang rückten zum Brandherd aus, konnten jedoch auf Grund des unwegsamen Geländes vorerst keinen Löschangriff durchführen, weshalb die Feuerwehr St. Gilgen alarmiert wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums war zur Brandbekämpfung gerufen worden, berichtet die Feuerwehr St. Gilgen auf ihrer Homepage.

Mit mehreren Löschfahrzeugen und zwei Tankfahrzeugen mussten die Einsatzkräfte im alpinen Gelände eine ca. 600 Meter lange Schlauchleitung von einer Forststraße zum Brandherd legen.

Feuer am Schafberg erst nach Stunden gelöscht

“Unsere gesamten Kräfte rückten gemeinsam über den Ortsteil Winkl über einen Forstweg an. Nach längerer Anfahrt im Dunkeln auf schmalen Straßen trafen sich alle Einsatzkräfte ein Stück vom Brandherd entfernt. Aufgrund des steilen und unwegsamen Geländes ging die Brandbekämpfung nur sehr spärlich voran. Die Bergrettung war zur professionellen Absicherung der Einsatzkräfte im Gelände ebenfalls vor Ort. Mit vereinten Kräften konnte schließlich um ca. halb zwöf “Brand aus” gegeben werden”, so die Feuerwehr.

Der Schaden ist als gering einzustufen.