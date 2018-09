St. Michael im Lungau kältester Ort Österreichs

Die Nacht auf Mittwoch war in Österreich eine der kältesten jemals im September registrierten gewesen. In Mariapfarr im Lungau wurde mit minus fünf Grad sogar der vom 25. September 1962 gemessene September-Rekord eingestellt. In der Nacht auf Donnerstag fiel in Mariapfarr die Temperatur nur mehr auf minus 1,5 Grad. Um 0,1 Grad kälter war es in Aigen in der Steiermark. Insgesamt lagen 18 Orte unter null Grad, die meisten in Salzburg und der Steiermark.

Wärmer in Wien, Vorarlberg und der Loferer Alm

Auf der Hohen Warte in Wien wurden 5,8 Grad plus gemessen. Vergleichsweise mollig war es in etlichen westlichen Höhenlagen wie die Gemeinde Sulzberg im Bregenzerwald (10,8 Grad), auf der Loferer Alm in Salzburg (10,7 Grad) und am Kitzbüheler Hahnenkamm (10,3 Grad).

