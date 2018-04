St. Veit im Pongau: Lkw-Lenker rammt zwei Autos im Gegenverkehr

Gegen 8.50 Uhr fuhr ein 33-jähriger Lkw-Lenker aus dem Tennengau auf der B311 im Gemeindegebiet von St. Veit in Fahrtrichtung Zell am See (Pinzgau). In einer leichten Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Vier Verletzte bei Unfall auf der B311

Dort kollidierte er mit dem Pkw eines 65-jährigen Pinzgauers. In weiterer Folge touchierte der Lkw-Lenker auch noch das entgegenkommende Auto eines 37-jährigen Pinzgauers. Bei dem Unfall wurden der Lkw-Lenker, der 65-Jährige, sowie eine 68-Jährige und ein 79-Jähriger, welche im zweiten Unfall-Pkw waren, verletzt.

St. Veit: B311 für eine Stunde gesperrt

Alle Kraftfahrzeuge wurden beschädigt, vor Ort im Einsatz war die Feuerwehr St. Veit. Während den Aufräumarbeiten kam es zu einer zirka einstündigen Sperre der B311. Dabei wurde der Verkehr über den Kreisverkehr St. Veit umgeleitet, berichtet die Polizei am Dienstag.