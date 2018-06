Staatsanwälte zur Vernehmung bei Audi-Chef Stadler

Stadler vorerst nur in U-Haft - © APA (AFP)

Nach zwei Tagen in Untersuchungshaft wird Audi-Chef Rupert Stadler am Mittwoch zum ersten Mal als Beschuldigter vernommen. Ein Münchner Staatsanwalt sagte am Mittwochmittag: “Die Sachbearbeiter sind vor Ort.” Stadler habe eine Aussage angekündigt. Ob die Vernehmung in Augsburg oder beim LKA in München stattfindet, sagte der Staatsanwalt nicht.