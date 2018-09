Bill Cosby zu mindestens drei Jahren Haft verurteilt

Staatsanwalt: "Niemand steht über dem Gesetz, niemand" - © APA (AFP/GETTY)

Nach seiner Verurteilung wegen sexueller Nötigung in drei Fällen hat der US-Schauspieler und Comedian Bill Cosby seine mehrjährige Haftstrafe angetreten. Polizisten führten den 81-Jährigen am Dienstag in Handschellen aus dem Gerichtssaal in Norristown in Pennsylvania. In einer Sammelstelle wird entschieden, in welche der 24 Haftanstalten des US-Staats Cosby kommt.