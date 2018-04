Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Identitäre

Ermittlungen gegen die "Identitäre Bewegung". - © APA

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die rechtsextreme “Identitäre Bewegung” – wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung und der Verhetzung, berichtete der “Standard” am Freitag in seiner Online-Ausgabe. Schon am Dienstag gab es umfassende Hausdurchsuchungen, u.a. bei Sprecher Martin Sellner und Co-Chef Patrikc Lenart, bestätigte der Grazer StA Christian Kroschl. der Zeitung.