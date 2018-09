Staatsbegräbnis für Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan

Abschied von einem großen Staatsmann - © APA (AFP)

Mit einem Staatsbegräbnis ist der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan in seiner Heimat Ghana beigesetzt worden. “Er war ein außergewöhnlicher globaler Anführer”, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei dem Begräbnis in Accra am Donnerstag. Er lobte Annan als würdevollen und mutigen Diplomaten, der sein Amt mit moralischer Überzeugung ausführte.