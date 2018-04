Staatsmedien: Syrische Rebellen ziehen sich zurück

Die syrische Regierung steht einem Medienbericht zufolge davor, die Kontrolle über ein weiteres Rebellengebiet nahe Damaskus zurückzugewinnen. Die etwa 3200 Aufständischen und ihre Familien in Qalamoun nordöstlich der Hauptstadt hätten eingewilligt, in Oppositionsgebiete an der Grenze zur Türkei zu ziehen, berichtete das staatliche Fernsehen am Samstag.

Eine Stellungnahme der Aufständischen lag zunächst nicht vor. Die Vereinbarung wäre nach der Rückeroberung der Region Ghouta für die Regierung ein weiterer Sieg im Bürgerkrieg. Große Teile des Landes an den Grenzen bleiben jedoch außerhalb der Kontrolle von Präsident Bashar al-Assad.