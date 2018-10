Schließlich war der am 16. September 1899 in Budapest geborene Dirigent, zu dessen Schülern etwa Claudio Abbado, Zubin Mehta oder Mariss Jansons zählten, dem Haus am Ring eng verbunden. Anlass für die Schau ist die revidierten Neuausgabe von Swarowskys gesammelten Schriften unter dem Titel “Wahrung der Gestalt”. Bis kommenden Jänner können Interessierte die Schau im Marmorsaal über den 1975 verstorbenen Tonkünstler nun im Rahmen einer Vorstellung besuchen.

(APA)