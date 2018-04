“Staatsoper für alle” mit Netrebko und Domingo in Berlin

Daniel Barenboim dirigiert in Berlin - © APA (AFP)

Bei dem traditionellen Open-Air-Ereignis “Staatsoper für alle” sind in diesem Sommer Anna Netrebko und Placido Domingo in Berlin zu hören. Unter Leitung von Daniel Barenboim singen sie am 17. Juni die Hauptrollen in Verdis Oper “Macbeth”. Die ausverkaufte Premiere wird live auf den Bebelplatz übertragen. Der Eintritt ist frei.