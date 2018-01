Stadlober bei Tour de Ski Schnellste in der Verfolgung

Stadlober rutschte mit einem Erfolgserlebnis ins neue Jahr - © APA (EXPA/JFK/Archiv)

Mit der schnellsten Zeit in der Montag-Verfolgung hat Teresa Stadlober zum Jahresauftakt bei der dritten Etappe der Tour de Ski in Lenzerheide aufgezeigt. “Einfach unglaublich”, freute sich die Steirerin, die nach einem verkorksten Rennen am Vortag schließlich noch Zwölfte wurde. Den Sieg holte sich die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg, die auch als Führende in den ersten Ruhetag geht.