Stadt-Grüne starten mit Martina Berthold in Gemeinderatswahlen

Martina Berthold will Bürgermeisterin der Stadt Salzburg werden (Archivbild). - © APA/BARBARA GINDL

Am Samstag haben die Bürgerliste/Grünen der Stadt Salzburg ihre neue Liste zusammengestellt. An der Spitze steht Martina Berthold, die erst vor kurzem von der Landes- in die Stadtpolitik wechselte. Sie folgt Johann Padutsch nach und will den Bürgermeistersessel erobern.