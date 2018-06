Stadt hebt Kurzparkzonen im Süden an Samstagen auf

Der Samstag bleibt durch diesen Beschluss im gesamten Süden der Stadt „ungeregelt“ – das heißt, sowohl in der per Juli neu verordneten Kurzparkzone im südlichen Bereich der Alpenstraße (Kurzparkzonen Alpenstraße West, Alpenstraße Ost) als auch in den bereits bestehenden Kurzparkzonen Herrnau West und Herrnau Ost (seit 2002) und Alpenstraße Mitte-West (seit 2009) ist an Samstagen keine Parkuhr erforderlich.

Neue Regelung wird evaluiert

Die Parksituation an Samstagen wird in diesem Gebiet beobachtet werden, auch Rückmeldungen von Gewerbebetrieben und Bewohnern werden für eine Evaluierung herangezogen werden, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Vor der nächsten Erweiterung der gebührenfreien Kurzparkzonen in der Stadt sollen diese Erfahrungen dann als Basis für eine stadtweit nachvollziehbare Regelung herangezogen werden.