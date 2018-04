Stadt Salzburg präsentiert Pläne für den Volksgarten

Rund 50 Interessierte lauschten der Projektpräsentation in der Eisarena. - © Stadt Salzburg

Der Volksgarten in der Stadt Salzburg soll neu gestaltet werden. Rund 1.000 Ideen wurden gesammelt, am Donnerstagabend präsentierten Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und das Team der Stadtverwaltung das Gesamtkonzept zum “Park in Bewegung”. Wir haben die Details für euch.