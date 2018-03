Stadt Wien holte sich Mehrkosten für Stadthallenbad zurück

Finanziell glimpfliches Ende der Causa um das Wiener Stadthallenbad - © APA

Die Endabrechnung für die ausufernde Sanierung des Wiener Stadthallenbads, die in einer mehrjährigen Sperre gipfelte, liegt vor. Die Stadt konnte die entstandenen Mehrkosten im Regressweg zurückholen, gab die Wien Holding in einer Aussendung am Freitag bekannt. Die Gesamtprojektkosten betrugen 17,3 Mio. Euro und blieben damit unter dem vom Wiener Gemeinderat genehmigten Kostenrahmen.