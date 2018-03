Städtetrips innerhalb Europas sind über Ostern gefragt

Dubai sei mit einer Steigerung der Suchanfragen von 52 Prozent das diesjährige “Trendziel”. “Nach den trüben Wintermonaten ist das Wüstenemirat mit Sonnengarantie und heißen Temperaturen auch Ende März das perfekte Ziel, um in den Frühling zu starten”, so Checkfelix am Freitag. Aber auch Tel Aviv (+51 Prozent), Istanbul (+41 Prozent), Frankfurt am Main (+40 Prozent) und Brüssel (+30 Prozent) verzeichneten hohe Steigerungsraten bei den Suchanfragen.

Nach Amsterdam, London und Barcelona folgen als Top-Flugreiseziele über Ostern Paris, Berlin und Lissabon. Lissabon erweise sich als konstanter Favorit der Österreicher, heißt es. Im Schnitt sei der Preis für den Hin- und Rückflug im Vergleich zum Vorjahr aber um 19 Prozent gestiegen. Günstiger fliegt man heuer nach Amsterdam, teurer in die englische Hauptstadt, so Checkfelix.

Im Schnitt werde der Osterurlaub sechs Monate im Voraus geplant. Die Mehrheit der Reisenden verreist zu Ostern von Karfreitag bis Ostermontag.

