Die Stahlkonstruktion soll Dach und Saunabereich halten. - © FMT-Pictures/MW

Die Bauarbeiten am neuen Paracelsusbad schreiten voran. Derzeit wird in fast zwölf Metern Höhe eine ausgetüftelte Stahlkonstruktion errichtet. Sie wird eine Spannweite von 35 Metern haben. Mit der Konstruktion aus Stahlträgern spart man sich die Stützen in der Badelandschaft. Außerdem wird darauf der Saunabereich aufgebaut werden. Das sind die Fotos von der Baustelle!