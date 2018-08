Stand-Up-Paddler rettet Frau aus Attersee

Die 39-Jährige schwamm am späten Vormittag gemeinsam mit einer Begleiterin vom Badeplatz Litzlberg aus etwa 400 Meter in Richtung Seemitte, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Plötzlich habe sie gesundheitliche Probleme bekommen und sei in Panik geraten. Ihre Begleitung konnte die Frau gerade noch über Wasser halten.

Hubschraubereinsatz bei Badeunfall am Attersee

Ein 57-jähriger Linzer, der gerade mit einem Stand-Up-Paddle-Board am See unterwegs war, hörte die Hilfeschreie. Er brachte die 39-Jährige auf seinem Brett sicher ans User. Dort wurde sie vom Notarzt erstversorgt, ehe sie mit dem Rettungshubschrauber Martin II ins Krankenhaus nach Vöcklabruck geflogen werden musste.