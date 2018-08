Standort von Wiener KH-Nord “nicht optimal”

Warum entschied man sich für diesen Standort? - © APA (Symbolbild)

Das Wiener Krankenhaus Nord wird an einem Standort in Wien-Floridsdorf gebaut, der zumindest aus technischer Sicht nicht gut dafür geeignet ist. Vor allem waren Maßnahmen gegen den Lärm und Vibrationen nötig, erklärte der Geschäftsführer des Austrian Institute of Technology (AIT), Anton Plimon, am Dienstag in der gemeinderätlichen Untersuchungskommission.