Star-Blogger Riccardo Simonetti badet in Schokolade

Influencer und TV-Moderator Riccardo Simonetti besuchte am Montag seinen Heimatort Bad Reichenhall und veranstalteteim Traditions-Café Reber einen opulenten Kaffeeklatsch mit selbst gebackenen, üppig dekorierten Torten, Pralinen,Schokoladen-Pasteten und Echten Reber Mozart-Kugeln. Eingeladen hatte der Wahl-Berliner dazu seine fünf besten Blogger-Freundinnen, die extra aus München anreisten.

Meanwhile in Bad Reichenhall 😌 Ein Beitrag geteilt von Riccardo Simonetti (@riccardosimonetti) am Jul 23, 2018 um 7:02 PDT

Influencer liebt Schokolade

Im Vorfeld der kulinarischen Kuchenschlacht tauchten die selbsternannte „Skandalnudel“ und seine Begleiterinnen in die süße Welt der Confiserie ein und stellten selbst feinste Pralinen her. Dabei sprach er über seine Vorliebe für Süßes: „In Schokolade könnte ich mich reinlegen“, gesteht Deutschlands einflussreichster und bekanntester männlicher Influencer. „Ich kann auf Vieles verzichten, aber niemals auf Schokolade.“

Simonetti badet in 10.000 Mozartkugeln

Diese Liebe für Süßes stellte er anschließend in der Mozartstadt Salzburg unter Beweis und ließ Worten Taten folgen: Bei dem Besuch des Reber Flagshipstores badete er in einer Badewanne mit 10.000 Echten Reber Mozart-Kugeln.

Wer ist Riccardo Simonetti?

Simonetti wuchs in Bad Reichenhall auf. Im Alter von 14 Jahren moderierte er eine eigene Radiosendung und stand regelmäßig vor Fernsehkameras und Mikrofonen. Nach seinem Theaterdebüt mit vier Jahren erhielt er regelmäßig Schauspielunterricht und spielte im Alter von 16 Jahren im Jugendensemble des Salzburger Landestheaters.

Nach dem Abitur und einem Umzug nach München folgten Anstellungen bei großen Medienunternehmen wie E! Entertainment, Bayerischer Rundfunk und InStyle. 2011 gründete er den Blog The Fabulous life of Ricci, auf dem er sowohl über Modetrends, Events und Reisen berichtet.

Aktuell lebt Simonetti in Berlin, wo er seiner Arbeit als Model, Schauspieler und Moderator nachgeht. Er moderierte bereits unter anderem den Place To B Award sowie den Deutschen Blogger Preis. Außerdem war er zu Gast in zahlreichen TV-Formaten, wie Promi Shopping Queen, Galileo, red. oder dem Sat.1-Frühstücksfernsehen.