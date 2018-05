Star-Investor Buffett warnt vor Bitcoin und lobt Apple

Buffett hatte schon im Jänner erklärt, er werde niemals Geld in Cyberdevisen stecken. Investieren will er indes in weitere Apple-Aktien – wenn denn der Preis stimmt. Zudem lobte er die jüngste Entscheidung des iPhone-Herstellers, eigene Aktien im Volumen von bis zu 100 Mrd. Dollar (83,55 Mrd. Euro) zurückzukaufen. Erst vor wenigen Tagen hatte Buffett erklärt, Berkshire habe weitere 75 Millionen Apple-Papiere gekauft. Die Nachricht hatte – zusammen mit der Rückkauf-Ankündigung und den zuvor präsentierten Quartalszahlen – die Apple-Aktie auf ein Rekordhoch getrieben.

Buffett sagte zudem, es sei ein Fehler gewesen, dass er nie daran gedacht habe, dass Amazon und Google ebenfalls gute Investments für Berkshire gewesen wären. Er hatte sich über viele Jahre geweigert, Geld in Technologie-Firmen zu stecken. Sein Gespür für gute Investitionen hat ihn in den vergangenen Jahrzehnten dennoch berühmt gemacht. Buffett ist laut dem US-Magazin “Forbes” der weltweit drittreichste Mensch mit einem Vermögen von rund 85 Mrd. Dollar. Er steht seit 1965 an der Spitze von Berkshire Hathaway.

Der Milliardär äußerte sich auch zu dem schwelenden Handelsstreit der USA mit China. Er gehe davon aus, dass es die beiden Supermächte vermeiden würden, etwas äußerst Unkluges zu tun, sagte er mit Blick auf einen möglichen Handelskrieg als Folge gegenseitiger Strafzölle.

Berkshire Hathaway ist unterdessen im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Minus von rund 1,1 Mrd. Dollar – nach rund 4 Mrd. Dollar Gewinn vor Jahresfrist. Das Unternehmen erklärte den Verlust mit neuen Bilanzregeln, durch die sich die Bewertung der Aktienportfolios geändert hätten. Der Betriebsgewinn kletterte dagegen um knapp 50 Prozent auf 5,3 Mrd. Dollar. Berkshire ist unter anderem in der Versicherungs-, Energie-, Bahn-, Nahrungsmittel-, Bekleidungs- und Immobilienbranche aktiv.

(APA/ag.)