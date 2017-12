Stardirigent Riccardo Muti mag keine Scherze

"Ich kann keine Walzer tanzen, ich dirigiere sie." - © APA (AFP)

Riccardo Muti, der am 1. Jänner zum fünften Mal das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein dirigiert, plant keine Scherze vor Beginn der Zugabe. “Ich habe stets Scherze und Spiele vermieden. Höchstens kann man mit einem Glas Champagner anstoßen”, so Muti im Interview mit der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” am Donnerstag.