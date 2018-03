Starfotograf Manfred Baumann feiert in Salzburg Geburtstag

Auf das passende Geburstagsständchen musste Fotograf Manfred Baumann bei seiner Feier zum halben Jahrhundert in der Salzburger Leica Galerie verzichten. Der irische Songcontest Gewinner Johnny Logan, der so passend mit „What´s Another Year“ 1980 den Sangeswettbewerb gewann, musste kurzfristig absagen. So blieb es bei zarten Mozartklängen und der Jubilar gestand, dass es schon seine zweite Feier zum „Runden“ war. Zusammen mit Ehefrau Nelly feierte er bereits in der Vorwoche in jenem Hotel in Venedig, wo einst auch Casanova residierte.

Musikalisch überrascht wurde er in Salzburg dennoch: Rock´n Roller Andy Lee Lang, Sängerin Petra Frey und Opernstar Valentina Nafornita gratulierten.