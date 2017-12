Starker Rauch am Berliner Bahnhof Zoo – ein Mensch verletzt

Der Rauch kam von einem Feuer auf einer Baustelle - © APA (dpa)

Starker Rauch im Berliner Bahnhof Zoologischer Garten hat am Sonntag einen großen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. In einer Zwischendecke auf einer angrenzenden Baustelle hatte es gebrannt, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte mitteilte. Der Qualm sei bis zum Bahnhof gezogen. Ein Mensch wurde leicht verletzt, konnte aber an Ort und Stelle behandelt werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete.