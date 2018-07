Start von Grenzkontrollen bei Einreise nach Österreich

Es wird kontrolliert - © APA

Österreich hat in der Nacht auf Montag mit befristeten Einreisekontrollen an wichtigen Grenzübergängen begonnen. Seit Mitternacht werden Reisende etwa beim deutsch-österreichischen Autobahnübergang Kiefersfelden/Kufstein sowie bei der Einreise von Italien am Brenner kontrolliert. Der Schritt wird mit Sicherheitsmaßnahmen rund um eine zweitägige Konferenz von EU-Ministern in Innsbruck begründet. Die Einreise über die Grenzübergänge in Salzburg ist ohne Kontrollen möglich.