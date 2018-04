Startschuss für Wiederaufbau von zerstörter Moschee in Mosul

Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm - © APA (AFP)

Im Irak ist am Montag der Startschuss für den Wiederaufbau der Al-Nuri-Moschee in Mosul und ihres berühmten schiefen Minaretts gegeben worden. Die Kulturministerin der Vereinigten Arabischen Emirate, Nura al-Kaabi, teilte bei einer Zeremonie mit ihrem irakischen Kollegen Fariad Rawandusi in Bagdad mit, dass ihr Land den Wiederaufbau mit 50,4 Millionen Dollar (41 Millionen Euro) finanzieren werde.