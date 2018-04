Statement der Familie: Avicii beging offenbar Selbstmord

Erfolgsdruck, Alkohol und Panikattacken – für den jungen Schweden ein Teufelskreis, der im vermutlich das Leben kostete. - © AFP/Attila Kisbenedek/Archiv

Die Familie des vergangene Woche überraschend verstorbenen schwedischen Star-DJs Avicii hat einen Suizid des Musikers angedeutet. “Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden”, schrieben die Angehörigen in einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief.