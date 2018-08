Stau auf der A10: Ortsdurchfahrt Grödig gesperrt

Geduld brauchten Salzburgs Autofahrer auch am Sonntag. - © FMT-Pictures/EX

Am Sonntagvormittag trat die Ortsdurchfahrtssperre für Reiseverkehr in Grödig (Flachgau) erneut in Kraft. Auf der A10 (Tauernautobahn) hatte sich aufgrund der Grenzkontrollen Stau gebildet, an der Grenze Walserberg musste mit mehr als 40 Minuten Wartezeit gerechnet werden.