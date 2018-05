Stau nach Lkw-Unfall auf B155

Der Stau bei Salzburg-Mitte sorgt für Verzögerungen im Frühverkehr. (Archivbild) - © FMT-Pictures/MW

Auf der B155 hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall mit einem Lkw ereignet. An der Unfallstelle bei der Autobahnabfahrt Salzburg-Mitte hat sich im Frühverkehr schnell ein langer Stau gebildet. Das betrifft die Auffahrt auf die Autobahn, aber auch den Tunnel Liefering in Fahrtrichtung Wien.