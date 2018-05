St. Georgen: Staubexplosion in Holzfirma fordert einen Verletzten

Der Löscheinsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. - © FF Holzhausen

Zu einer Staubexplosion an einer Plattenschleifmaschine ist es am Dienstagnachmittag in einer Holzfirma in St. Georgen (Flachgau) gekommen. Durch die Wucht der Explosion und dem entstandenen Feuer wurde ein Mitarbeiter verletzt.