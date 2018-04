Staus und Lärmbelästigungen bei GTI-Vortreffen

Eigentliches Treffen steht noch bevor - © APA

Das Wochenende in Kärnten war zumindest im Bereich Faaker See – Velden – Wörthersee massiv vom GTI-Vortreffen beeinträchtigt. Bei der Polizei gingen zahlreiche Anrainerbeschwerden wegen Lärmbelästigung ein, es kam zu vielen Staus. Strafrechtlich sei aber nichts vorgefallen, sagte Polizeisprecher Mario Nemetz am Montag zur APA. Das eigentliche Event findet erst nächste Woche statt.