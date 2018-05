Steaming Satellites begeistern im ausverkauften Republic

Gut zwei Jahre nach ihrem letzten Longplayer stellen Steaming Satellites nun bei der aktuellen Tour das neue Album „Back from Space“ vor. Die Salzburger näherten sich auf dieser Platte etwas dem Poppigen an. Unterstützung für die Show im Republic holten sie sich vom Musiker-Duo The Kiez, das es versteht, Soul mit Garagen-Rock und Dance-Beats zu vermengen.

