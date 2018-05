Steffen Hofmanns Rapid-Abschied als Stoff für Kitschroman

Hofmann bleibt Rapid als Talentemanager erhalten - © APA

Eigentlich steigt Steffen Hofmanns Farewell-Party im Allianz Stadion erst am 22. Juli. Ob es aber bei der Partie zwischen Rapid und “Steffen und Freunde” so emotional zugehen wird wie am Sonntag, darf bezweifelt werden. Was rund um den 4:1-Heimsieg gegen Altach in der vorletzten Fußball-Bundesliga-Runde passierte, bezeichnete Hofmann selbst als “Wahnsinn” und “kitschig”.