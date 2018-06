Steigende Zahl von Ehec-Infektionen in USA – Fünf Tote

EHEC-Erreger führt manchmal zum Tod - © APA (dpa)

In den USA sind in den vergangenen Wochen fünf von 197 mit Ehec-Erregern infizierten Menschen gestorben. Insgesamt seien mittlerweile 35 Bundesstaaten vom Ausbruch betroffen, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Todesfälle verzeichneten die Bundesstaaten Kalifornien, Arkansas, Minnesota und New York, hieß es.