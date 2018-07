Steinbock-Nachwuchs spielt auf steilen Felsen

Nach einer Tragzeit von rund sechs Monaten bringen Steinbock-Geißen ihren Nachwuchs zur Welt. Schon wenige Stunden nach der Geburt folgen die Kleinen ihren Müttern trittsicher ins felsige Gelände.

Weibchen lassen Nachwuchs kaum aus den Augen

Die lebhaften Jungtiere spielen derzeit gemeinsam im „Steinbock-Kindergarten“. Akrobatische Sprünge und harmlose Rangeleien im Felsen stehen an der Tagesordnung. Die geduldigen Weibchen lassen ihren Nachwuchs kaum aus den Augen.

Alpensteinbock vom Aussterben bedroht

Vor über 100 Jahren stand es schlecht um den Fortbestand des Alpensteinbocks. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts existierte nur mehr eine kleine Restkolonie im italienischen Aostatal in der Region um den Gran Paradiso. Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner berichtet: „Seit Jahrzehnten stellt die internationale Zoogemeinschaft Alpensteinböcke für Bestandsauffrischungen in verschiedenen Alpenregionen zur Verfügung. Auch der Zoo Salzburg hat in den vergangenen Jahren 33 Tiere für verschiedene Projekte in den Alpen zur Verfügung gestellt.“