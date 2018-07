Steinlawine in Weißbach Hochgrub: Ein Schwerverletzter

Der Schwerlverletzte wurde per Hubschrauber ins UKH Salzburg geflogen. - © Beran/ÖAMTC/Archivbild

In den Leoganger Steinbergen im Salzburger Pinzgau ist am Samstag ein 23-jähriger Bergsteiger bei einem Absturz verletzt worden. Der Einheimische wollte gemeinsam mit drei Freunden von Weißbach bei Lofer aus die Schoßhörner Richtung Passauer Hütte (2.051 Meter) überschreiten. Am Anfang der ersten Kletterpassagen brach ihm dabei am noch recht flachen Weg ein größerer Felsbrocken aus.