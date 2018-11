Steirer bei Forstunfall im eigenen Wald ums Leben gekommen

Unfall bei Forstarbeiten - © APA (Archiv)

Ein 75 Jahre alter Obersteirer ist am Mittwochnachmittag bei Forstunfall in seinem eigenen Wald ums Leben gekommen. Der Mann war nicht nach Hause gekommen, der Sohn ging nachschauen und fand ihn leblos vor. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte.