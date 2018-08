Der Weststeirer hatte in einem Zimmer des Gasthauses in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) übernachtet. Knapp nach Mitternacht war er dann aus unbekannter Ursache aus dem Fenster sechs Meter tief gefallen und in dem begrünten Innenhof des Anwesens aufgeschlagen. Nach derzeitigem Erhebungsstand hatte er sich zum Zeitpunkt des Vorfalles allein im Zimmer befunden.

(APA)