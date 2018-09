Steirer rechtfertigte Unfall mit “Drogen-Blackout”

Die Polizei veranlasste Alko- und Drogentest - © APA (Gindl)

Ein 28 Jahre alter Steirer ist am Sonntag gegen 8.30 Uhr in Leoben mit seinem Pkw gegen ein geparktes Auto gefahren. Durch den Anprall wurde laut Polizei auch ein geparktes Motorrad beschädigt. Der Lenker beging Fahrerflucht, eine Passantin hatte aber das Kennzeichen notiert. Der Lenker gab an, in einem Laufhaus eine Zigarette geraucht zu haben, in der sich wohl Drogen befunden hatten.