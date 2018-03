Steirer sollte Geldstrafe bezahlen und griff Polizisten an

Die Uniformierten nahmen den Obersteirer, der sich heftig wehrte, fest. - © Bilderbox

Ein 52 Jahre alter Obersteirer aus dem Bezirk Murtal hat sich am Dienstagnachmittag gegen die Bezahlung einer Geldstrafe gewehrt und dabei einen Polizisten verletzt. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.