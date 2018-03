Nach dem Zusammenstoß zweier Lkw am Montag im Bezirk Südoststeiermark ist einer der beiden Lenker am Dienstag gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 57-Jährige war mit seinem Schwerfahrzeug auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und gegen einen entgegenkommenden Lkw geprallt. Der zweite Lenker blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der L216, der Paldauerstraße, in St. Stefan im Rosental. Gegen 6.30 Uhr fuhr der 57-Jährige in Richtung Lichendorf. Er geriet ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen anderen Lkw. Er wurden mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht, wo er Dienstagfrüh starb. (APA)